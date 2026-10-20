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Dünya Flaş açıklama: Tankere askeri güçler müdahale etti
Dünya

Flaş açıklama: Tankere askeri güçler müdahale etti

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Flaş açıklama: Tankere askeri güçler müdahale etti

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları'ndan yapılan açıklamada "Umman açıklarında bir tankere askeri güçler müdahale etti" ifadelerine yer verildi.

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Umman'ın Dukm kentinin yaklaşık 121 deniz mili doğusunda bir tankere askeri güçlerin müdahale ettiğine dair ihbar alındığını bildirdi.

UKMTO'dan yapılan açıklamada, Umman'ın Dukm kentinin yaklaşık 121 deniz mili doğusunda bir tankerin bölgede devam eden askeri faaliyetlerin parçası olarak müdahaleye maruz kaldığı yönünde raporlar bulunduğu belirtildi.

 

Açıklamada, yetkililerin durumdan haberdar olduğu ve ilgili soruşturmaların sürdüğü aktarılırken, bölgedeki gemilere güncel deniz güvenliği bilgilerini dikkate almaları ve değişen operasyonel ortam karşısında teyakkuzda kalmaları tavsiye edildi.

Son olarak açıklamada, söz konusu askeri güçlerin ve tankerin hangi ülkelere ait olduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

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