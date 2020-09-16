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Aktüel FKÖ'lü yetkiliden, "BAE ve Bahreyn, Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı" açıklaması
Aktüel

FKÖ'lü yetkiliden, "BAE ve Bahreyn, Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı" açıklaması

Yeniakit Publisher
2020-09-16 07:03:06 -
FKÖ'lü yetkiliden, "BAE ve Bahreyn, Mescid-i Aksa'daki İsrail egemenliğini onayladı" açıklaması

RAMALLAH (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşması imzalayarak, Mescid-i Aksa'nın İsrail egemenliğine bırakılmasını onayladığını söyledi.

Filistin Devlet Televizyonu'na konuşan Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde dün imzalanan anlaşmalarla ilgili değerlendirmede bulundu.

BAE ile Bahreyn'in normalleşme anlaşmalarını imzalamasının, "Yüzyılın Anlaşmasını imzalamak" demek olduğunu belirten Ureykat, iki ülkenin, Mescid'i Aksa'nın İsrail egemenliğinde olmasına onay verdiklerini vurguladı.

"1967 sınırlarını, Doğu Kudüs'ü, Mescid-i Aksa'yı ve Kıyamet Kilisesi'ni zikretmeden iki devletten bahseden kişi, Filistin devletinden Yüzyılın Anlaşması'ndaki haliyle bahsediyor demektir." diyen Ureykat, BAE ile Bahreyn'in fiili olarak söz konusu anlaşmayı hayata geçirdiğini kaydetti.

Trump'ın dünkü imza töreninde, "Filistinlilerin de bu sürece dahil olacakları" yönündeki açıklamasını değerlendiren Ureykat, "buradan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve diğer devlet erkanından kurtulduktan sonra" anlamının çıktığını dile getirdi.



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