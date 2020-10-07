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Ekonomi fizy'de eylülde Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi
Ekonomi

fizy'de eylülde Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

fizy'de eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-07 11:02:57 -
fizy'de eylülde Sezen Aksu ve Müslüm Gürses dinlendi

İSTANBUL (AA) - Dijital müzik platformu fizy'de eylül ayının en popüler isimleri; eskimeyen şarkılarıyla Sezen Aksu ve Müslüm Gürses oldu.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, platformun en çok dinlenen ve beğenilen şarkısı Nimet, en çok paylaşılan şarkısı ise Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek'in düeti Dargın oldu.

fizy’de Eylül ayında her dönem zevkle dinlenen, ve eskimeyen zamansız şarkıların sahibi Sezen Aksu ve Müslüm Gürses, ayın en dinlenen isimleri oldu.

Son yıllarda kendine has bir kitle edinen Ziynet Sali de platformun en çok dinlenen isimleri arasında yer aldı.

Eylül ayında fizy'de, en fazla ilgi gören isimler arasında Sezen Aksu, Müslüm Gürses ve Ziynet Sali'nin ardından Oğuzhan Koç, İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Zeynep Bastık, Ece Mumay, Sura İskenderli ve Ebru Gündeş yer aldı.

Herkesin müzik zevkine yönelik binlerce şarkının bulunduğu fizy'de eylül ayında en çok dinlenen türler; pop, rap ve oldies oldu.

Dinleyicilerin farklı ruh hallerine hitap eden ve fizy editörlerinin hazırladığı listeler arasında ise en çok tercih edilenler şöyle sıralandı: En Yeniler (Yerli), Günün Listesi, fizy rap, fizy pop, En Yeniler (Yabancı), #EvdeHayatVar pop, Atarlı Şarkılar, Pop Kış, Koş fizy Koş.

Eylül ayında fizy’yi en çok dinleyen şehirlerin arasında ise; İstanbul, Ankara, Konya, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Diyarbakır ve Samsun yer aldı.

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