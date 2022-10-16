Fiyatlar tepetaklak oldu! Şimdi ne olacak?

Koronavirüs salgını sonrası artan talep ve Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle beraber emtia fiyatlarında yaşanan yükselişle beraber 140 dolar seviyelerine kadar yükselen Brent Petrol, ekonomilerde durgunluk ve küçülme endişeleriyle 82 dolara kadar düşerek 9 ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.

Petrol fiyatlarındaki bu sert düşüşü tersine çevirmek için harekete geçen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ise, özellikle ABD'nin itirazlarına rağmen son yılların en büyük üretim kesintisine giderek 2 milyon varillik üretim kesintisine gitti.

OPEC'in kararı sonra hızla yükselişe geçen fiyatlar tekrar 100 dolar bandına çıksa da, fiyatlar burada tutunmayı başaramadı.

FED'in beklenen kararı fiyatları düşürdü

ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası altın gibi emtialarda yaşanan düşüşten petrol fiyatları da nasibini aldı. ABD'deki enflasyon sonrası Fed'den beklenen faiz artışı ihtimali güçlenirken, faiz artışlarının sonucu olarak resesyon endişeleri de arttı.

Dolar endeksinde yükseliş sürerken, Fed'den beklenen güçlü faiz artışının da etkisiyle petrol tekrar 91 dolar seviyelerine kadar geri çekildi.

İndirim beklentisi

OPEC kararı sonrası yükselen petrol fiyatları pompaya zam olarak yansımıştı. 5-11 Ekim tarihleri arasında motorine 4 kez zam bir kez indirim gelmişti. Şimdi Brent Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt pompa fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Son olarak, motorine 1 lira 1 kuruş zam gelmiş ve zammın ardından motorinin litresi yeniden 27 lira seviyesinin üzerine çıkmıştı.