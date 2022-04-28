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Ekonomi Fiyatlar düşünce altına talep zirveye çıktı!
Ekonomi

Fiyatlar düşünce altına talep zirveye çıktı!

Küresel altın talebi, 2018 dördüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 14:53:00 -
Fiyatlar düşünce altına talep zirveye çıktı!

Küresel altın talebi, 2018 dördüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Dünya Altın Konseyi (WGC) verilerine göre küresel altın talebi 2022 yılının ilk çeyreğinde 2018 dördüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

İlk çeyrekte altın talebi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artarak 1234 ton oldu. Altın talebi, 1039 ton olan 5 yıllık ortalamanın da yüzde 19 üzerine çıktı.

Altına dayalı borsa yatırım fonlarına sermaye girişi 2022 ilk çeyrekte 2020 üçüncü çeyrekten bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı ve bu fonların elindeki altın miktarı 269 ton oldu.

Mücevher amaçlı altın tüketimi ise ilk çeyrekte geçen ılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 474 ton oldu.

Merkez Bankaları ise ilk çeyrekte altın rezervlerini 84 ton artırdılar.

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