Fiyatıyla dudak uçuklatan iPhone 11'in Türkiye'ye geliş tarihi belli oldu

iPhone 11, Pro ve Pro Max'ler Türkiye'de 18 Ekim 2019'dan itibaren satışa sunulacak. Apple'ın geçtiğimiz ay lansmanını gerçekleştirdiği yeni iPhone modelleri olan iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max'ler için apple.com.tr ve Apple Store'lardan alım gerçekleştirilebilecek.

Gelen bilgiye göre aynı şekilde Apple Watch 5 de 18 Ekim'den itibaren meraklıları tarafından satın alınabilecek.

Şimdi gözler ise GMS operatörlerine çevrilmiş durumda. Turkcell, Vodafone ve Avea'nın aboneleri için kampanyalı satış fiyatlarını ve satış tarihlerini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

iPhone 11, Pro ve Pro Max'lerin Türkiye satış fiyatı

Apple 10 Eylül'de düzenlediği etkinliğinde ABD fiyatları açıklamıştı. Apple tarafından Apple Park'ta düzenlenen ve youtube üzerinden de canlı yayınlanan lansmanda iPhone 11'in yeni özellikleriyle birlikte ABD'de geçerli olacak fiyatlar da belli olmuştu.

Buna göre ABD'de iPhone 11'in 64 GB fiyatı 699 dolar olmuştu. Buna göre iPhone 11'in Türkiye satış fiyatının 6 bin 560 TL'ye yakın olması, ABD'de 999 dolardan satışa sunulan iPhone 11 Pro'nun Türkiye'de 9 bin 372 TL'den satılması, ABD fiyatı 1099 dolar olan iPhone 11 Pro Max'in başlangıç fiyatının ise Türkiye'de 10 bin 310 TL fiyatla satılması bekleniyor.

iPhone 11'in özellikleri

Ekran: 5,8 inç OLED, 2436 x 1125 piksel, 458 ppi piksel yoğunluğu

İşlemci: A13 Bionic işlemci yongası, 2,66 GHz 6 çekirdekli CPU, 6 çekirdekli GPU ve yeni AMX birimi

RAM: 6 GB RAM

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka kamera: 12 MP, f/1.9 + 12 MP, f/2.0 + 12 MP, f/2.4, 120 derece geniş açı üç sensör

Ön kamera: 12 MP ve FaceID için TrueDepth sensörleri

Batarya: 3.190 mAh - iPhone Xs'ten 4 saat daha uzun kullanım süresi (18-watt hızlı şarj adaptörü kutudan çıkıyor)

Bağlantı: Lightning şarj ve veri aktarımı, Wi-Fi 6, kablosuz şarj, Bluetooth 5.0, 4G LTE

iPhone 11 Pro renkleri: Midnight Green (Gece Yarısı Yeşili), Space Grey (Uzay Grisi), Silver (Gümüş), Gold (Altın)