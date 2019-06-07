Fiyat artışlarından sorumlu değiliz

Hububat Tedarikçileri Derneği Başkanı Gülfem Eren, hububat fiyatlarını tüccarın arttırmadığını belirterek, “Sektörümüzün ürün bedellerini belirlemesi mümkün değil. Biz de arz ve talebe göre hareket ediyoruz” dedi.

Üretim teşvik edilmeli

Eren, tahıl üretiminin teşvik edilmesi ve arttırılmasıyla fiyatların normale döneceğini vurguladı. Eren, üretim artışı için havza bazlı planlama sisteminin geliştirilmesi ve tarımsal desteklerin daha planlı verilmesi gerektiğine dikkat çekti.