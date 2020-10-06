Fiyat artışlarına KDV indirimi freni

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,38 olmuştu. Eylül ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 11,47, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,71 arttı. TÜFE, eylülde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,33, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,75 yükseldi. Yİ-ÜFE ise Aralık 2019’a göre yüzde 13,44, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 14,33 arttı. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, “Enflasyonun geçen yıla göre hafif gerilemiş olmasında, konut, ulaştırma hizmetlerindeki KDV indirimi ve giyim grubu fiyatları belirgin etkide bulundu” değerlendirmesinde bulundu.

Fiyatı en fazla artan ürün patlıcan

Tüketici fiyatları bazında eylülde en yüksek fiyat artışı yüzde 18,65 ile patlıcanda gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 22,07 ile limon oldu.