0553 313 94 23

Fiyat artışları (4)

Haziranda yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu- En düşük artış ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde gerçekleşti

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de haziran ayında yıllık bazda tüketici fiyatlarının en fazla arttığı bölge, yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, haziranda yıllık bazda fiyatlar, ülke genelinde yüzde 15,72 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2'nci düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek fiyat artışı yüzde 0,48 ile "Bursa, Eskişehir, Bilecik", 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 23,03 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış da yüzde 18,98 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 18,34 ile "Van, Muş, Bitlis, Hakkari" izledi.

En düşük fiyat artışı ise yüzde 12,63 ile "Ankara" bölgesinde kaydedildi.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki BölgelerAylık değişimYıllık değişim
Türkiye0,0315,72
İstanbul0,0414,85
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli-0,0715,75
Balıkesir, Çanakkale-0,2316,41
İzmir0,1816,60
Aydın, Denizli, Muğla0,4718,12
Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak0,3217,86
Bursa, Eskişehir, Bilecik0,4816,71
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova0,3015,41
Ankara0,0912,63
Konya, Karaman0,0716,68
Antalya, Isparta, Burdur0,2316,73
Adana, Mersin-0,4417,25
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye-0,4516,09
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir-0,1516,53
Kayseri, Sivas, Yozgat-0,1716,44
Zonguldak, Karabük, Bartın-0,0215,25
Kastamonu, Çankırı, Sinop0,2816,90
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya0,0916,25
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane0,2817,40
Erzurum, Erzincan, Bayburt0,3317,14
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan0,3418,98
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,1315,46
Van, Muş, Bitlis, Hakkari0,0918,34
Gaziantep, Adıyaman, Kilis-1,1415,42
Şanlıurfa, Diyarbakır-0,7717,76
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt-0,3016,56

(Bitti)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  1. haziran
  2. Tüketici fiyatları
  3. Türkiye İstatistik Kurumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker Fasulyesi coğrafi işaret aldı
    1. Beyşehir’in Akçabelen Çetmi Şeker..
    2. Diyadin Belediye Başkanı ve..
    3. Roma askerlerinin atlarının barındığı..
    4. THY, Fortune 500’de yükselişte
    5. Manavgat'ta tur minibüsü ile cip..
    6. Buğday unu pazarında faaliyet gösteren..
    7. Yaşamaz denilen buzağı yerinde..
    8. Fatih Kıral Mobilya büyüme kararı aldı
    9. Obradovic'in hayatı kitap oldu
    10. Vali Yazıcı, Kızılay’ı ziyaret etti
    11. Küçük İskender hayatını kaybetti
    12. Balıkesir’de organ bağışı için stant..
    13. Bilançolarıyla yüz güldürdüler
    14. Adalet Komisyonu Başkanı Aksoy’a veda..
    15. Dursunbey’de çocukların havuz keyfi
    16. Ayvalık’ta 35 kaçak göçmen yakalandı
    17. Haziran ayının zam şampiyonu belli oldu
    18. (Özel) İnşaat boşluğuna düşen yaşlı..
    19. İstanbul'da organ ticareti yapanlara..
    20. Caz müziğin iki ustasına "Yaşam Boyu..
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz