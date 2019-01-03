0553 313 94 23

Fiyat artışları (4)

Geçen yılın aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu

03 Ocak 2019 Perşembe 10:48
Fiyat artışları (4)

ANKARA (AA) - Türkiye'de, 2018'in Aralık ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, aralıkta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 20,30 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması 2. Düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0,63 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 23,53 ile "Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan" ve 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 18,26 ile "Hatay, Kahramanmaraş Osmaniye" bölgesinde görüldü.

En az fiyat artışı ise yıllık bazda yüzde 18,23 ile "Ankara" bölgesinde görüldü. Ankara'yı yüzde 18,96 ile "İstanbul" takip etti.

Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık fiyat artışları (yüzde) şöyle:

İBBS 2.Düzey-SR level 2

Aylık değişim

(Yüzde)

Yıllık değişim
(Yüzde)
Türkiye-Turkey-0,4020,30
TR10(İstanbul)-0,2718,96
TR21(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)-0,3219,66
TR22(Balıkesir, Çanakkale)-0,3519,91
TR31 (İzmir)-0,3120,44
TR32 (Aydın,Denizli, Muğla)-0,4522,41
TR33 (Manisa,Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak)-0,5521,95
TR41 (Bursa,Eskişehir, Bilecik)-0,3220,14
TR42(Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)-0,4619,94
TR51 (Ankara)-0,6818,23
TR52 (Konya,Karaman)-0,1420,90
TR61(Antalya, Isparta, Burdur)-0,6421,41
TR62 (Adana,Mersin)-0,1821,94
TR63 (Hatay,Kahramanmaraş, Osmaniye)-0,9922,09
TR71(Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)-0,5520,82
TR72(Kayseri, Sivas, Yozgat)-0,7120,60
TR81(Zonguldak, Karabük, Bartın)-0,4421,04
TR82(Kastamonu, Çankırı, Sinop)-0,4321,80
TR83 (Samsun,Tokat, Çorum, Amasya)-0,4922,34
TR90(Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)-0,5922,20
TRA1(Erzurum, Erzincan, Bayburt)-0,6820,40
TRA2 (Ağrı,Kars, Iğdır, Ardahan)-0,0523,53
TRB1(Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)-0,4721,05
TRB2 (Van,Muş, Bitlis, Hakkari)0,1622,90
TRC1(Gaziantep, Adıyaman, Kilis)-0,0222,62
TRC2(Şanlıurfa, Diyarbakır)0,6323,20
TRC3 (Mardin,Batman, Şırnak, Siirt)0,1123,32

(Bitti)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:48
  1. aralık ayı
  2. Enflasyon
  3. Fiyat artışları
  4. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
    1. Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim..
    2. İlk zam Osmangazi’ye
    3. Avrupa borsaları
    4. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
    5. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
    6. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
    7. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
    8. Hakkari'de terör operasyonu
    9. Görenler hayran oldu! Yeterince..
    10. İhracatta yeni girişimci seferberliği
    11. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
    12. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
    13. "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle..
    14. Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen..
    15. Kuzey Koreli diplomat, karısıyla..
    16. Volkan Demirel özür diledi!
    17. FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti!..
    18. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    19. "Satranç ülkesi Türkiye"
    20. MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak