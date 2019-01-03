0553 313 94 23

Fiyat artışları (3)

Yİ-ÜFE geçen yılın aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düştü

03 Ocak 2019 Perşembe 10:38
Fiyat artışları (3)

ANKARA (AA) - Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 2018'in Aralık ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE aralıkta bir önceki aya göre yüzde 2,22 düşerken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,64 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 27,01 yükseldi.

Sanayideki dört sektörün kasım ayına göre değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,46, imalat sanayi sektöründe yüzde 1,56, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 8,47 ve su sektöründe 0,13 düşüş olarak gerçekleşti.

Geçen ay bir önceki aya göre en fazla düşüş gösteren alt sektörler, yüzde 22,56 ile ham petrol ve doğal gaz ürünleri, yüzde 13,14 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 8,47 ile elektrik, gaz üretim ve dağıtımı oldu.

Buna karşılık, tütün ürünleri yüzde 1,99, içecekler yüzde 1,74, diğer ulaşım araçları yüzde 1,59 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre bu dönemde aylık en fazla düşüş yüzde 8,91 ile enerjide gerçekleşti.

Sektörler ve alt sektörler itibarıyla aralıkta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık değişim oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar

Aylık (yüzde)Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı -2,4624,34
İmalat -1,5631,11
Elektrik, gaz -8,4775,02
Su temini -0,13 9,13

(Sürecek)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 03 Ocak 2019 Perşembe 10:38
  1. aralık
  2. Enflasyon
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim karşısına çıkacak
    1. Eski rektör Şimşek, 11 Nisan'da hakim..
    2. İlk zam Osmangazi’ye
    3. Avrupa borsaları
    4. "Kara elmas" tarihine müzede yolculuk
    5. 2018’i dolu dolu geçirdiler, 2019’a..
    6. RÖPORTAJ - "İsrail'in, ABD'den aldığı..
    7. Hakkari'de terör operasyonu
    8. Dolar/TL 5,4340 seviyesinde işlem..
    9. Görenler hayran oldu! Yeterince..
    10. İhracatta yeni girişimci seferberliği
    11. Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan..
    12. Merkez Bankası tarih verdi ve çağrıyı..
    13. "Küme de düşsek Fatih Tekke'yle..
    14. Denizlerde 26 bin düzensiz göçmen..
    15. Kuzey Koreli diplomat, karısıyla..
    16. Volkan Demirel özür diledi!
    17. FETÖ'cü asker her şeyi itiraf etti!..
    18. CHP İzmir ilçe belediye başkan..
    19. "Satranç ülkesi Türkiye"
    20. MEB'in yaygın eğitim kurslarına rekor..
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Çin'den Asya ülkesine tehdit gibi çağrı: Bizle birleşmezseniz...
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    Şener Şen'e Metin Akpınar sansürü!
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    CHP İzmir belediye başkan adayı kim?
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Başkonsolostan tokat gibi cevap! 'Kes lan FETÖ'cü'
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti
    Atak, Atabey ve Ataak-S... Yerli olarak geliştirildi! Dışa bağımlılık bitti

    Günün Karikatürü

    2 Ocak 2019
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    ABD'nin kirli planı! Bölge o iki ülkeye bırakılıyor
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak
    Avrupa resmen duyurdu! O para artık basılmayacak