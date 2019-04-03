0553 313 94 23

Fiyat artışları (2)

Martta ana harcama gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti - Söz konusu ayda düşüş gösteren tek grup ise yüzde 0,29 ile haberleşme oldu

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:23
Fiyat artışları (2)

ANKARA (AA) - Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 3,48 ile sağlık grubunda gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 1,03, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 2,27, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,71 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,70 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda en yüksek artış yüzde yüzde 3,48 ile sağlık grubunda görülürken, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 2,44, eğitimde yüzde 1,45, ulaştırmada yüzde 0,75 ve lokanta ve otellerde yüzde 0,67 artış kaydedildi.

Martta ana harcama grupları itibarıyla endekste düşüş gösteren tek grup yüzde 0,29 ile haberleşme oldu.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 29,77 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti. Bunu yüzde 27,94 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 26,98 ile ev eşyası, yüzde 20,08 ile eğlence ve kültür, yüzde 19,72 ile sağlık izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 418 maddeden 33'ünün ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 270'nin ortalama fiyatlarında artış, 115 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler2,4429,77
Alkollü içecekler ve tütün 0,01 2,71
Giyim ve ayakkabı0,4610,97
Konut 0,2716,36
Ev eşyası0,3026,98
Sağlık 3,4819,72
Ulaştırma0,7515,16
Haberleşme -0,2910,49
Eğlence ve kültür 0,2220,08
Eğitim 1,4512,17
Lokanta ve oteller 0,6719,60
Çeşitli mal ve hizmetler0,5827,94

- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,28, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 0,31, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 18,15 artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, martta aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,11 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

KapsamAylık değişim (yüzde)Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç(TÜFE)0,5818,08
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç (TÜFE)0,2817,72
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç(TÜFE)0,2817,53
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç (TÜFE)0,5517,81
Alkollü içecekler ve tütün hariç (TÜFE)1,0720,61
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç (TÜFE)1,1121,89

(Sürecek)

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 10:23
  1. Enflasyon rakamları
  2. Fiyat artışları
  3. TÜİK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anadolu Efes’in son hafta rakibi EA7 Olimpia Milano’yu
    1. Anadolu Efes’in son hafta rakibi EA7..
    2. Uluslararası Polis Futbol..
    3. Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki doktora..
    4. MHP'den seçimin iptaline tepki
    5. Balaban parkı yenileniyor
    6. Kıymetli madenler ve taşlarla ilgili..
    7. Diyetisyen Balakçı sürekli aç..
    8. YSK Başkanı Güven: "(İstanbul'da..
    9. Engelli sporcular özel etkinlikte..
    10. Yaralı Kaya Kartalı ile Ebabil kuşu..
    11. Doğu’da soğuk hava
    12. YSK Başkanı Sadi Güven: "İstanbul ile..
    13. ABB Başkanı Çakır’dan seçim..
    14. (özel) Bu kahve gribal enfeksiyonlara..
    15. Aralıklı dişlere bonding ile son..
    16. Kadınlarda saç dökülmesine dikkat
    17. Kadınlar da over kanserine dikkat
    18. Mart’ta zam şampiyonu çarliston biber..
    19. Assan Panel, Turquality Marka Destek..
    20. Silifke’de aileler, otizme dikkat çekti
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var

    Günün Karikatürü

    3 Nisan 2019
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    “Adam AA’dan sonuç bekliyor” diyen usta gazeteci: “Benim elimde güç olsa derim ki...”
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?
    Şok iddia! İstanbul ve Ankara'da AK Parti oylarını FETÖ ve PKK mı çaldı?