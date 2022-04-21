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Ekonomi Fitre verirken fitre olduğunu söylemek şart mı? Fitre niyeti var mı?
Ekonomi

Fitre verirken fitre olduğunu söylemek şart mı? Fitre niyeti var mı?

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 2022 yılı fitre miktarını 40 lira olarak belirledi. Geçen yıl ise fitre 28 liraydı. Peki fitreye niyet edilir mi, fitre verirken niyet yapılır mı, şart mı? Fitre verirken fitre olduğunu söylemek gerekli mi, zorunlu mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-21 12:09:00 - 2022-04-21 12:11:30
Fitre verirken fitre olduğunu söylemek şart mı? Fitre niyeti var mı?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır. Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir. Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir

fitre

Fitre niyeti nasıl yapılır?

Fitre verirken "bu benim fitremdir.niyet ettim rıza-i şerifin için fitre vermeye" diye niyet edilir. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fitre verirken verilen şey'in fitre olduğunu belirtmek şart değildir. Fitre de ancak zekat verilen yerlere verilebilir.Zekat alamayan kimse fitre de alamaz.

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