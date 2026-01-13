Fitre nedir, kime verilir? Fitre ne kadar 2026

Fitre ya da fıtır sadakası, Ramazan ayını tamamlayıp bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak verilen, hem dini hem de sosyal yönü güçlü bir ibadet olarak öne çıkıyor.Peki, 2026 fitre bedeli açıklandı mı?

Fitre nedir?

Fitre, fıtır sadakası olarak bilinen ve Ramazan Bayramı’na ulaşmanın bir şükrü olarak verilen bir sadakadır. İnsan olarak var olmanın, Ramazan orucunu tutup bayram günlerine erişmenin manevi karşılığı olarak değerlendirilir ve bu yönüyle ibadet bilincini güçlendiren önemli bir sorumluluk olarak görülür.

Fitre kimler verir?

Fitre, Ramazan Bayramı’na ulaşan ve temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra bir yıllık borçlarının dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiler tarafından verilir. Fitre vermek için nisap miktarı mala sahip olunsa bile bunun üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz. Bu nedenle birçok kişi, maddi durumuna göre fitre yükümlülüğünün olup olmadığını Ramazan ayı içerisinde değerlendirerek ödeme planını buna göre yapar.

Fitre ne zaman verilir?

Fitrenin vacip olma zamanı Ramazan Bayramı’nın birinci günü olarak kabul edilir. Ancak fitre bayramdan önce de verilebilir ve bunun daha faziletli olduğu belirtilir. Bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilirken, bayram günü ya da daha sonra da verilebileceği ifade edilir. Buna rağmen fitrenin bayram sonrasına bırakılması uygun görülmez ve mümkün olan en doğru zamanın bayramdan önce olduğu vurgulanır.

Fitre kime verilir?

Fitrenin temel hedefi, bir fakirin yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması ve böylece bayram sevincine dahil edilmesidir. Bu nedenle fitre, ihtiyaç sahibi kimselere verilerek onların bayram günlerinde temel gereksinimlerini karşılamasına katkı sunar. Fitre tek bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. Ancak bir kişiye verilen miktarın bir fitreden az olmaması daha uygun kabul edilir.

Fitre kimlere verilmez?

Fitre, dinen zengin sayılan kişilere verilemeyeceği gibi, kişinin kendi usulüne yani anne, baba, dedeler ve ninelere; fürûuna yani çocuklar ve torunlara ve eşine verilmez. Bu sınır, fitrenin gerçek anlamda ihtiyaç sahibine ulaşmasını sağlamak adına önemli bir kural olarak öne çıkar.

Fitre miktarı 2026 ne kadar?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2026 yılı Ramazan ayından 2027 yılı Ramazan ayına kadar geçerli olacak şekilde fitre miktarını 240 TL olarak belirledi. Bu tutar, kişinin bir günlük normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınmasıyla belirlenen bir bedel olarak ifade ediliyor. Fitre miktarının açıklanmasıyla birlikte, birçok kişi hem kendi ödemesini hem de aile bireyleri adına verilecek fitreleri bu rakam üzerinden planlamaya başladı.

Vaktinde verilmeyen fitre borcu ne olur?

Fitre, diğer ibadetlerde olduğu gibi geciktirilmeden zamanında yerine getirilmesi gereken bir yükümlülüktür; bu nedenle bayramdan önce verilmesi daha faziletli kabul edilir ancak çeşitli nedenlerle vaktinde ödenmemişse borç düşmez ve mümkün olan ilk fırsatta mutlaka verilmesi gerekir, çünkü fitrenin bayram günlerinde ödenmesi gerektiği, daha sonraya bırakılmasının doğru olmadığı ve sorumluluğun ertelenmemesi gerektiği özellikle vurgulanır.