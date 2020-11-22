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Medya Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı
Medya

Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

Sözcü'de köşe kapatan 'bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil, bugünkü yazısında aynı gazetede çalışan 'herbokolog' lakaplı İsmail Saymaz'ı hedef aldı. Kavganın fitilini ateşleyen Özdil, hükümete olumlu bir yorumu dahi hazmedemediğini bir kez daha gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:30:00 -
Fitili ateşledi: Yılmaz Özdil, İsmail Saymaz'a saydırdı

'Bidon kafa' lakaplı Yılmaz Özdil Sözcü'deki 'Yalaka pozitif' başlıklı yazısında koronavirüs salgını süresince Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile ilgili yapılan haberlerin başlıklarını konu aldı.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz'ı isim vermeden eleştiren Özdil, "Akp karşıtı pozlarına bürünen bir arkadaş şunları yazmıştı mesela:

“Liderlik sergiliyor, körü körüne her şeye karşı olmamak gerek." ifadesini kullandı.

"Fırıldak"

Saymaz'ı 'yandaş medya tetikçisi' ve 'fırıldak' olarak tanımlayan Özdil, hükümet ile ilgili olumlu hiçbir söze tahammül edemeyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yandaş medya tetikçisiyken bağımsız medyaya sızan fırıldak bir arkadaş şunları döktürmüştü: Örnek devlet adamı."

İsmail Saymaz ne demişti?

Gazeteci İsmail Saymaz 13 Mart'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Elazığ Depremi ve ‘corona’ salgınında görevini başarıyla yerine getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca örnek devlet adamı tavrıyla hem CHP’den hem de İyi Parti’den tebrik ve teşekkür aldı" demişti.

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