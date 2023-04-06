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Gündem Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi
Gündem

Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Yeniakit Publisher
2023-04-06 15:30:00 - 2023-04-06 15:40:11
Fitch'ten Türkiye açıklaması! Az önce dünyaya duyurdu: Deprem sonrası, beklentilerimizden daha iyi

Uluslararası derecelendirme kurumu Fitch, çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yerel ve bölgesel yönetimlerin bütçelerinin enflasyonun ve depremin etkilerine karşı dayanıklı olduğunu söyleyerek "Dokuz büyükşehir belediyesinin 2022 bütçe verimleri bizim beklentilerimizden daha iyi" dedi. Fitch'ten deprem raporu: Beklentilerimizden daha iyi. Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesi enflasyon ve depremlere karşı dirençli...

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de yerel yönetimlerin bütçesinin enflasyona ve depremlere karşı dirençli olduğunu belirtti.

Fitch'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin ulusal ve yerel yönetim (LRG) bütçe çıktılarının 2022'de yüksek enflasyona karşı dayanıklı olduğu ve şubat ayında yaşanan depremlerin finansal etkisini absorbe edebileceği bildirildi.

Açıklamada, kredi derecelendirme kuruluşunun değerlendirdiği 9 büyükşehir belediyesinin (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Manisa, Mersin, Muğla) 2022 yılına ilişkin bütçe görünümünün beklenenden daha iyi olduğu belirtildi.

9 büyükşehir belediyesinin geçen yıla ilişkin bütçe dengesinin yüzde 39 seviyesinde olan beklentiye rağmen yüzde 42 olarak kaydedildiği aktarılan açıklamada, ortalama borç işletme dengesinin 1,6 kat olan beklentiye rağmen 1,4 kat seviyesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Açıklamada, "Yasaların gerektirdiği gibi merkezi hükümet, depremler nedeniyle ekstra harcamaların çoğunu karşılayacaktır. Büyükşehir belediyelerinin bütçeleri üzerindeki etkinin, etkilenen bölgeleri destekleyecek araç ve ekipman tedariki ile sınırlı olmasını bekliyoruz. Bunu yansıtmak için orta ölçekli büyükşehir belediyelerine yüzde 5, daha büyüklerde ise yüzde 10'luk bir (bütçeden katkı) artış olmasını öngörüyoruz." denildi.
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Ekonomi Faizlerin sabırla düşürülmesi nedeniyle toparlanmaya başlıyor 2 sene sonra krizden eser kalmayacak.

Bi tartışma da batan ülke iken

Ecevit ve Sezerin tartışıp anayasa kitabı fırlatması ile onlarca banka yüzlerce işyeri kapandı battı ve bu kıriz Türkiye yi IMF kapısında dilenen ve 500 milyon dolarlık dilim leri kıredileri almak için IMF başkanı koyarrlliye yalvardıkları günleri ve deprem yardım paraları ille işçi memur maaş larını ödedikleri ni unıtmadık
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