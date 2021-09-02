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Fitch'ten Avrupa için kritik tespit
Ekonomi Fitch'ten Avrupa için kritik tespit
Ekonomi

Fitch'ten Avrupa için kritik tespit

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz oranlarını 2025'e kadar sabit sabit tutacağını öngördü.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 00:49:00 -
Fitch'ten Avrupa için kritik tespit

Fitch'ten yapılan açıklamada, Avro bölgesi halihazırda bazı geçici enflasyonist baskılar yaşarken, orta vadeli enflasyon görünümünün zayıf kalmaya devam ettiği belirtildi.

ECB'nin yüzde 2'lik simetrik enflasyon hedefine dayanarak fiyat baskılarının 2025'ten önce faiz artışlarını tetikleyecek kadar sağlamlaşmasının beklenmediğine işaret edilen açıklamada, "Avrupa Merkez Bankasının kilit faiz oranları 2025'e kadar değişmeyecek ve tahvil alımı en az 2024'e kadar devam edebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

ECB, son toplantısında faiz oranlarını değiştirmeme kararı almış, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini yüzde 0,25 olarak sabit tutmuştu.

 

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