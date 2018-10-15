Fitch Ratings'den 'ticaret savaşı' açıklaması

ABD ile Çin arasındaki ticari gerilimin etkilerinin Çin'e ara malı ihracatında ön sıralarda yer alan Güney Kore ve Tayvan'ı etkileyeceğini belirten Fitch, ticari gerilimin üretimi Çin'den Vietnam ve Filipinler gibi ülkelere kaydırma gibi ciddi fırsatları da beraberinde getirdiğini vurguladı.



Fitch raporunda ayrıca Çin için 2019 GSYH büyüme tahminini yüzde 6,3'ten 6,1'e indirdi.