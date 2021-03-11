Fitch de enflasyonun gerilemesini bekliyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, “Türkiye ve Finansal Kuruluşlar” güncellemesi başlığıyla internet üzerinden seminer düzenledi.

Pozitif alana ilerlendi

Seminerde konuşan derecelendirme kuruluşunun Direktörü Winslow, şunları söyledi: “Bu yılın sonunda enflasyonun yüzde 11 seviyesine, 2022 yılının sonunda da yüzde 9,2 seviyesine gerilemesini bekliyoruz. Bu halen Merkez Bankasının (TCMB) tahminlerinin üzerinde. Son 5 yılda Türkiye’de enflasyon ortalama yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu benzer (aynı grupta değerlendirilen) ülkelerin ortalamasından 3 kat fazla.” Para politikası adımlarını da değerlendiren Winslow, “Yeni faiz oranları, şubatta enflasyon oranı dikkate alındığında yüzde 1,4 ile pozitif alana ilerledi. Bu, haziranda yüzde -5 seviyesindeydi. Tüm finansman ana faiz oranı üzerinden yapıldı. Bu işlevselliği artırdı” diye konuştu. Winslow, aynı zamanda dış dengesizlikleri artıran güçlü kredi teşviklerinin de azaldığının görüldüğünü bildirdi.

“Genel tahminimizi destekliyor”

Türkiye’nin mali ölçütlerine de değinen Winslow, “Türkiye’nin gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) oranla kamu borcu yüzde 40 seviyesinde. Bu, güvenilir bir mali çıpa” dedi. Winslow, kredi derecelendirme kuruluşunun “BB” notuyla değerlendirdiği diğer ülkelerin kamu borçlarının GSYH’sine oranının yaklaşık yüzde 60 seviyesinde olduğunu hatırlattı.