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Fitch bu defa görmezden gelemedi! Her şey yoluna giriyor not artırımı olacak

Ülkemizi karalamak için her fırsatı değerlendiren Fitch Ratings, Türkiye’nin ekonomik başarılarına kayıtsız kalamadı.

22 Eylül 2019 Pazar 10:57
Fitch bu defa görmezden gelemedi! Her şey yoluna giriyor not artırımı olacak

Ülkemizi hedef alan açıklamalarda bulunan, yatırımcıları kaçırmak için karalama kampanyaları yapan, haksız not indirim kararları alan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin ekonomik başarılarına kayıtsız kalamadı. Yapısal reformların ve teşvik programlarının meyvelerini verdiğini; toparlanmanın başladığını kabullenen kuruluş, not artırımına gideceği sinyalini verdi.

Büyüme iyileşiyor

Fitch Ratings Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker, ekonominin dengelenme sürecine girdiğini; üretici ile tüketici fiyatlarının gerilediğini ve büyüme verilerinin iyileştiğini ifade etti. “Cari açık daralıyor. Artık açık finanse edilebiliyor” diyen Parker, ayrıca şu değerlendirmelerde bulundu:

Ekonomi güçleniyor

Türkiye’nin kredi notu bakımından güçlü yönlerini görüyoruz. Düşük kamu borcu ve dinamik bir ekonomi olması kuvvetli yanları. Ayrıca ülkenin bu zorlu süreçte yolunu bulabileceği kanaatindeyiz. Son veriler de bu görüşümüzü teyit ediyor. Ekonomi pozitif yönde ilerlemeye devam ettiği takdirde not görünümünü durağana döndürebiliriz.” Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin iki kademe altı olan BB-’de; ülke görünümünü ise negatifte tutuyor.

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 10:57
  1. Fitch Ratings
  2. Fitch Ratings Avrupa Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Ülke Notları Grubu Direktörü Ed Parker
  3. Türkiye’nin kredi notu

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