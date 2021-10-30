Fıstık çalan 45 yaşındaki bir kişi, 10 ay hapse mahkum edildi

İran'da bir kişi kaju fıstığı çaldığı gerekçesiyle 10 ay hapis ve 40 kırbaç cezasına çarptırıldı. Fars Haber Ajansı'nın pazartesi günkü haberine göre, kimliği açıklanmayan 45 yaşındaki bir kişi, 3 paket kaju fıstığı çaldığı gerekçesiyle mahkeme karşısına çıktı. 3 çocuk babası zanlının yaşadığı veya davanın görüldüğü yer hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

İran yargı sisteminin resmi haber ajansı Mizan Online'da yer alan habere göre, suçlunun 2019'da da hırsızlık nedeniyle 1 yıl hapis cezası aldığı fakat çaldıklarını geri verince cezanın askıya alındığı bilgisi yer aldı.

Ceza incelenecek

Söz konusu cezanın orantılı olup olmadığının incelenmesi için Kum şehrinde özel bir komisyon kurulduğu da bildirildi. Kurulun, "cezayı hafifletmek için tüm yasal yolları devreye sokacağı" ifade edildi. Fakat Fars'taki haberde temyize gidilmediği ve kararın değişmeyeceği bilgisi yer aldı. Bu durumun şaşırtıcı olduğu belirtilirken, 'işlenen suç ile verilen ceza arasındaki orantısızlığa' da dikkat çekildi.

Sosyal medyada tepki topladı

Karar sosyal medyada da tepki topladı. Bir kullanıcı kaju fıstığı hırsızına verilen cezayı Fransız yazar Victor Hugo'nun ünlü eseri Sefiller'de yaşanan olaylara benzetti. Romanın baş karakteri Jean Valjean, ekonomik bunalım döneminde kız kardeşinin çocuklarına yemek götürebilmek için ekmek çaldığı gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılıyordu.

İran'da ABD'nin başını çektiği uluslararası yaptırımlar, yolsuzluk, kötü yönetim ve Covid-19 nedeniyle ciddi bir ekonomik kriz yaşanıyor. Bu nedenle son bir yılda günlük tüketim ürünlerinin fiyatı yaklaşık yüzde 60 oranında arttı.