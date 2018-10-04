Fissür nedir?



Fissür; büyük abdest çıkışındaki mukozanın genellikle arka kenardan çatlaması veya yırtılmasıdır. Acısı berbattır. Dışarı çıkmayı korkulu hale getirir. Hem ıkınır, hem gözlerinizden bulgur gibi yaş dökebilirsiniz. Sırf bu korkudan yemeden içmeden kesilmeniz, uzak durmanız mümkün. Ama çare değildir.



Başlıca sebepleri kabızlık, hanımlarda doğum veya doğumdan sonraki ilk bir iki günde tuvalete çıkışın tehiri veya ihmalidir.

Diğer sebepler arasında bazı barsak hastalıkları da vardır. Ağrıya karşı son derece duyarlı olan bölgedeki herhangi bir minicik çatlak, ağrıya o da çevre kaslarda spazma, yorulma ağrısına, kan dolaşımında bozulmaya yani iskemiye yol açar.



İskemi halinde ağrı daha da artar ve yara beslenmesi bozulur, iyileşme gecikir, hatta kötüleşir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dışkılama anında ve özellikle sonrasında oluşan şiddetli anal ağrı ve ve özellikle akut fissürlerde tuvalet kağıdına bulaşan kan ve bazen de bölgede kaşıntı olur. Olay 20-30 gün devam ederse , yara önünde bir meme oluşur yara daha da derinleşir, ağrı ve kaşıntı artar..

Ağrılar özellikle dışarı çıktıktan sonra artar ve saatlerce, hatta gün boyu sürer, dayanılmaz olur. İlerlemiş fissürlerde bazen iltihabi veya pis kokulu sarı akıntı da olabilir.

TEDAVİSİ NEDİR?

Akut fissürlerde medikal tedavinin başarı şansı, sıkı bir uygulama ile % 80'dir. Ancak fissür kronikleşmiş ise tıbbi tedavi % 50 başarısız olmaktadır. Kalıcı ve kesin tedavi cerrahi müdahale ile sağlanır.



Cerrahi tedaviden sonra ve kurallara uyulursa nüks sadece %2'dir.

Ömür boyu melisa çayı için

1- Sizefissür, hemoroid, spastik kolon veya anal apse teşhisi konmuşsa ameliyat olsanız da olmasanız da, bir hafta süre ile ılık su içine günde 3 kere 8-10 dk. oturun. Sudan kalkarken ve ayrıca tuvalete girip çıkarken, parmağınızı bolca kremledikten sonra en az 2 boğum içeriye itin; kasları sağ sola çekiştirerek genişletin. Bu işlem için 5-10 sn yeterlidir, hem de hiçbir riski yoktur. Böylece eğer var ise, hem anal spazm ve ağrılarınız hafifler, hem kan dolaşımı düzelir, hem de hastalığınız çok daha çabuk iyileşir.

2- Her öğünde 300-500 gr yeşil veya kuru sebze lifli gıdalar, 300-500 gr meyve; 2 litreye yakın su veya hoşaf tüketin. Çorbalar başta olmak üzere bütün yemekleriniz posalı, yani sebzeli veya kepekli, yani lifli olsun.

3- Çay, kahve, kola, muz, beyaz un mamülleri, pasta, sade pirinç, sade makarna, sade kaşar, sade un çorbası, sade kırmızı et gibi posasız ürünleri iyice kısın ki kabızlık oluşmasın.

4- Her sabah aynı saatte kalkın, bol sebzeli ve meyveli kahvaltı yapın; her kahvaltı ve diğer öğünlerde Melisa çayı için.

5- Her ağrı olduğunda tekraren ılık su içine veya sıcak su lastiği üzerine oturun veya poponuzun önüne veya apış aranıza sıcak su şişesi koyun.

6- Ağrınız, fissürünüz veya hemoroidiniz iyileştiğinde, günde 1-2 kere birer tatlı kaşığı pul biber veya 3-4 adet süs biber veya 1-2 adet normal biber yiyebilirsiniz. Böylece fazla gaz üretimi ve şişkinlik önlenebilir. Ayrıca biber antikanserojendir ve gastritin de ilacıdır.