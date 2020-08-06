FİSKOBİRLİK'ten üreticilere üyelik çağrısı

GİRESUN (AA) - Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine (FİSKOBİRLİK) yeni üye kabulünün devam ettiği bildirildi.

FİSKOBİRLİK'ten yapılan yazılı açıklamada, tüm fındık üreticilerine, dünyanın en büyük üretici birliklerinden olan FİSKOBİRLİK'e destek için üyelik çağrısında bulunuldu.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan tüm fındık üreticilerinin FİSKOBİRLİK'e üye olabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vadeli zirai girdi ve ekipman alım hizmetlerinden faydalanabilir, toprak analizi yaptırabilirsiniz. Sonrasında ziraat danışmanlığı ve iyi tarım uygulamalarıyla ilgili üreticilerimize sağladığımız destek çalışmalarından yararlanabilirsiniz. Fındığınızı gönül rahatlığıyla doğru fiyat ve doğru randımanla fındık alım noktalarımızdan uzman eksperler ve personelimize teslim edebilirsiniz."

Açıklamada, üyelik şartlarıyla ilgili detaylı bilginin FİSKOBİRLİK'ten alınabileceği bildirildi.

- FİSKOBİRLİK üç farklı usulde fındık alıyor

Ürün teslimatıyla ilgili de bilgi verilen açıklamada, üreticilerin fındıklarını FİSKOBİRLİK'e üç farklı usulde teslim edebileceği belirtildi.

Peşin ödeme usulüyle FİSKOBİRLİK'e teslim edilen fındıklar için fındığını öğleden önce teslim eden üreticilerin beyan ettikleri banka hesaplarına ürün bedellerinin aynı gün içinde, öğleden sonra teslim edenlerin ise bir sonraki gün yatırılacağı bildirildi.

Üreticilerin, tüm hukuki haklarını koruyan emanet sözleşmesi ile ürünlerini FİSKOBİRLİK'e emanete de bırakabileceğine işaret edilen açıklamada, emanetteki fındıkları, üreticilerin, diledikleri zaman kooperatiflere gelmeye gerek kalmadan beyan ettikleri hesaba paranın yatırılması koşuluyla bozdurulabileceği ifade edildi.

Açıklamada, onay işlemi verildikten sonra ürün bedelinin 1 iş günü içinde üretici hesabına aktarıldığı kaydedildi.

Kısmen peşin, kısmen emanet usulünde ise üreticilerin ürünlerinin ihtiyacı kadar olan kısmını peşin olarak teslim edebileceği, kalan kısmını ise emanete bırakabileceği bildirildi.