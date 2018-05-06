Fışkırdı resmen! Lüks aracın bagajında bulundu

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şubesi ekipleri, durdurdukları lüks cipte 98 kilo 500 gram eroin ele geçirdi.
06 Mayıs 2018 Pazar 08:07
Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 08:07
Kocaeli
lüks cip
Yerel Haberler
KOCAELİ
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