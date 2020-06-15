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Aktüel

Fırtında çatıdan düşen sacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Artvin’de dün akşam şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan saclar etrafa savruldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:17:25 -
Fırtında çatıdan düşen sacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu

Artvin’de dün akşam şiddetli rüzgar nedeniyle bazı binaların çatılarından kopan saclar etrafa savruldu. Bir vatandaş düşen sacın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. O görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Dün gece etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış çatı saçlarının düşmesine neden oldu. Bir vatandaşın binanın önüne çıktığı anda, sac tam önüne düştü. Ne olduğunu anlamayan vatandaş, saniyelerle sacın altında kalmaktan kurtulurken o görüntüler ise güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda her hangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken bazı araçlarda ufak maddi hasarlar meydana geldiği öğrenildi.

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