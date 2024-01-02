Fırtına'dan sol bek hamlesi! Miguel Trauco...

Takviye için kolları sıvayan Trabzonspor'da farklı mevkiler için arayışlar sürüyor. Son olarak ABD ekibi San Jose forması giyen ve sözleşmesi sona eren sol bek Miguel Trauco, Fırtına'nın radarına takıldı.

31 yaşındaki oyuncu daha önce Flamengo, Saint-Etienne gibi ekiplerde de boy gösterirken, geçtiğimiz sezon da bordomavililerin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Futbolcunun menajeri, Türkiye'den kendilerini daha önce isteyen bir takımla görüşme halinde olduklarını doğrulayarak, "Arabistan'dan da teklif aldık ama orası bizim için daha düşük bir ihtimal" açıklamasını yaptı.