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Spor Fırtına'da Onuachu şoku! 3 maç daha yok
Spor

Fırtına'da Onuachu şoku! 3 maç daha yok

Yeniakit Publisher
2024-02-03 09:54:00 -
Fırtına'da Onuachu şoku! 3 maç daha yok

Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya, Angola'yı 1-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bu sonuçla dönüşü uzayan Trabzonsporlu Paul Onuachu, ligdeki Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının yanı sıra kupadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

Trabzonspor'a Nijeryalı forveti Paul Onuachu'dan kötü haber geldi. 29 yaşındaki golcünün milli takımı, Afrika Uluslar Kupası çeyrek finalinde dün Angola'yla karşılaştı.

Nijerya mücadeleyi 1-0 kazanırken, Onuachu 90+5'te oyuna girip sadece 1 dakika süre şansı buldu. Böylece tecrübeli futbolcunun Bordo-Mavililere dönüş süresi uzadı.

Onuachu ligdeki Beşiktaş ve Hatayspor maçlarının yanı sıra kupadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da forma giyemeyecek.

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