Fırtına ve yağmur nedeniyle bir okulun istinat duvarı çöktü
Balıkesir'in Atatürk Mahallesi'nde bulunan Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun istinat duvarı, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle çöktü.29 Kasım 2018 Perşembe 15:59
Balıkesir'in, Edremit ilçesinde iki gündür devam eden yağmur ve fırtına nedeniyle bir okulun istinat duvarında çökme meydana geldi.
Edremit ilçesinde, iki gündür etkili olan kuvvetli fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Atatürk Mahallesi'ndeki Şehit Kadir Altınöz Ortaokulu'nun bahçesinde bulunan istinat duvarı bölgede etkili olan yağış sebebiyle büyük bir gürültü ile akşam saatlerinde çöktü. Çökme esnasında okulda çocukların ve görevlilerin olmaması ise olası bir faciayı önledi. Çöken duvar görevliler tarafından okul bahçesinden kaldırıldı.
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