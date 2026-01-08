Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fırtına nedeniyle trafikteki 2 tır ve 1 kamyoneti hareket halindeyken yan yatırarak devrildi. Trafik kilitlendi.
Kocaeli merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda fırtınanın etkisiyle 2 tır ve 1 kamyonet devrildi. Viyadük üstündeki araçların devrilme anı, diğer araçların yol kamerasınca kaydedildi.
İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Devrilen araçlar nedeniyle bağlantı yolunda araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.