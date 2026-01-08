  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu
Gündem

Fırtına trafikteki 2 tır ile 1 kamyoneti yaprak gibi uçurdu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde fırtına nedeniyle trafikteki 2 tır ve 1 kamyoneti hareket halindeyken yan yatırarak devrildi. Trafik kilitlendi.

Kocaeli merkezi ve ilçelerinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Osmangazi Köprüsü ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki bağlantıyı sağlayan yolda fırtınanın etkisiyle 2 tır ve 1 kamyonet devrildi. Viyadük üstündeki araçların devrilme anı, diğer araçların yol kamerasınca kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Devrilen araçlar nedeniyle bağlantı yolunda araç kuyruğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23