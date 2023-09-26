FIRTINA T-155 Romanya’nın obüsü dünyayı peşine taktı! Almanya devi ile yarışıyor, ilgi çeken araç son üçte

Romanya Ordusu, 850 milyon avro bütçe ile 3 obüs sistemi tedarik etmeyi hedefliyor. Toplamda 54 adet 155mm’lik Obüs’ün tedarikini kapsayan ihalede, BMC tarafından üretilen T-155 FIRTINA Obüsü son üçe girmeyi başardı.

Halihazırda ihalede, T-155 FIRTINA ile birlikte Güney Kore üretimi K9 Thunder ve Almanya üretimi PzH2000 Obüsleri yarışıyor. İhale, 54 adet obüse ilaveten; 7.352 adet patlayıcı mühimmat, 324 adet duman mühimmatı, 324 adet aydınlatma mühimmatı ve 720 adet eğitim mühimmatını da kapsıyor.

Bir obüs sistemi; paletli 18 adet 155mm’lik Kundağı Motorlu Obüs, 9 adet yedek namlu, mühimmat taşıma ve yükleme için 12 adet özel araç, 9 adet topçu gözlem-komuta noktası, 1 adet meteoroloji istasyonu, 3 adet hasarlı ekipman tahliye aracı ve 3 adet akustik keşif sisteminden oluşuyor. Ayrıca bu bileşenlere, yukarıda bahsi geçen mühimmatlar da ekleniyor.

Romanya Ordusu’nun, ihaleyle ilgili olarak bu yılın sonuna kadar bir karar vermesi bekleniyor.

İhalede, özellikle Güney Kore üretimi K9 Thunder Obüsü’nün Polonya tarafından da tercih edildiği için öne çıktığı değerlendiriliyor. savunmasanayist'e göre: Fiyat/performans odaklı ihalede, K9 Thunder ile çok benzer özelliklere sahip T-155 FIRTINA’nın da şansı yüksek görülüyor.

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Yeni Nesil FIRTINA (FIRTINA-II) Obüsü

Yeni Nesil FIRTINA Obüsü Projesi kapsamında; Elektrik Tahrikli Kule ve Namlu Yönlendirme Birimi, K/M Obüs Atış Kontrol Sistemi, Tam Otomatik Mühimmat Doldurma Sistemi, Barut Koşullandırma Birimi, İklimlendirme Sistemi ve SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) donanımları başarılı bir şekilde FIRTINA-II Obüsü’ne entegre edildi.

Bu kapsamda Yeni Nesil FIRTINA Obüsü’nün atış testleri, 2018 yılı içerisinde başarıyla icra edildi. Şu ana kadar ise 6 adet obüs, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne teslim edildi.

Türk Kara Kuvvetleri Komutanlığı için toplam 140 adet Yeni Nesil FIRTINA Kundağı Motorlu Obüs (KMO) Sistemi üretilmesi planlanıyor.