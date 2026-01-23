  • İSTANBUL
Fırtına kendi evinde esti! Trabzonspor 2- 1 Kasımpaşa

Karadeniz ekibi Trabzonspor, Süper Lig'in 19. haftasında kendi evinde ağırladığı Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Fatih Tekke'nin öğrencilerine 3 puanı getiren golleri 51. dakikada Onuachu ve 84. dakikada Zubkov attı.

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Trabzonspor, 51. dakikada Onuachu, 84. dakikada Zubkov'un attığı gollerle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu maçın ardından Trabzonspor, puanını 41'e yükseltti, Kasımpaşa ise, 16 puanda kaldı

Kasımpaşa'da Kerem Demirbay, 90. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

ONUACHU GOLLE DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyunusu Paul Onuachu, maça yedek kulübesinde başladı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Onuachu, 51. dakikada takımını öne geçiren golü attı.

 

KASIMPAŞA 6 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Lacivert-beyazlılar, ligde oynadığı son 6 maçta 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alırken galibiyet hasreti çekti. Kasımpaşa, gelecek hafta Samsunspor karşılaşmasıyla bu olumsuz seriyi sonlandırmayı hedefliyor.

BECAO DEVAM EDEMEDİ

Kasımpaşa'da Rodrigo Becao, çıktığı ilk maçta sakatlandı ve sedyeyle kenara geldi. Becao'nun yerine 80. dakikada Arous dahil oldu.

Trabzonspor, ligde önümüzdeki hafta Antalyaspor'un konuğu olacak. Kasımpaşa ise evinde Samsunspor'u ağırlayacak.

 

FATİH TEKKE'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Kocaelispor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmanın ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Kocaelispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç'ın yokluğunda yeni transfer Mathias Lovik'e görev verdi.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca da tedavilerine devam edildiği için takımda yer almadı.

 

ONUACHU, 41 GÜNLÜK ARADAN SONRA

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönerek takımla çalışmalara başlayan Trabzonspor'un golcü oyuncusu Paul Onuachu 41 günlük aranın ardından kadroya dahil oldu.

Göztepe deplasmanında 12 Aralık'ta oynadıktan sonra sarı kart cezası nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ardından da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Gençlerbirliği ve Kocaelispor maçlarını kaçıran Onuachu, ligde 3 müsabaka sonra yedek kulübesinde yer aldı.

YENİ TRANSFER HEMEN İLK 11'DE

Trabzonspor'un İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı sol bek Mathias Lovik, ilk 11'de sahaya çıktı.

Teknik direktör Fatih Tekke, Eskihellaç'ın yokluğunda Lovik'i görevlendirdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor, ligde de Kocaelispor deplasmanlarında forma giyen Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ise ilk kez Trabzon'da taraftarlar önünde lig maçına çıktı.

 

TÜM OYUNCULAR YABANCI

Trabzonspor, Kasımpaşa karşısında ilk 11'inde yabancı oyuncular görev yaptı.

Bordo-mavili takım, Onana, Muçi, Lovik, Pina, Zubkov, Folcarelli, Nwaiwu, Oulai, Batagov, Olaigbe, Augusto 11'i ile sahaya çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıklar nedeniyle takım kaptanı olarak Zubkov, sahaya çıktı.

Bordo-mavili takımda Ernest Muçi'nin Trendyol Süper lig 15. haftasında Göztepe'ye attığı gol, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Süper Lig hesabı tarafından yapılan oylamada Aralık ayının golü seçildi. Futbolcuya maç öncesi ödülünü Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Coşkun Öztürk verdi.

KASIMPAŞA'DA BECAO İLK KEZ

Kasımpaşa'nın Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Rodrigo Becao ilk kez yeni takımının 11'inde yer aldı.

İstanbul temsilcisinin sarı-lacivertli takımdan transfer ettiği İrfan Can Kahveci ile Becao ilk 11'de oynarken Cenk Tosun, yedek kulübesinde görev bekledi.

Kasımpaşa'da Ali Yavuz Kol ve Baldursson, sarı kart cezaları sebebiyle maçta forma giyemeyedi.

 

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Papara Park tribünlerinde boşluklar yer alırken taraftarlar, dağıtılan Türk bayraklarıyla maç öncesi görsel şölen oluşturdu.

