Fırsatçıların bayramını zehir edin

Dünyayı derinden sarsan Covid-19’u bahane edilerek temel tüketim maddelerinin fiyatlarının fahiş oranlarda arttırılması tepkiyle karşılanıyor. Türkiye’de yetişen sebze-meyve ve bakliyat ürünlerine zam üstüne zam yapan vurguncuların en ağır cezanın verilmesini talep eden vatandaşlar, mesimlik meyve ve sebze fiyatlarının normalleştirilmesini istiyor.

Bu kadar da olmaz ki!

Marketlerde muzun kilosunun 17 liradan, kirazın 14 liradan, elmanın 8 liradan, portakalın 7 liradan, greyfurtun 6 liradan, patatesin 6 liradan, soğanın 5 liradan satışa sunulması; kırmızı mercimeğin 18 liradan, pirincin 17 liradan, fasulyenin 16 liradan, nohudun 10 liradan alıcı bulması “Pes artık” dedirtiyor. Ürün fiyatlarını aşağı çekecek tedbirler alınması gerektiğini belirten tüketici derneklerinin yetkilileri, “Spekülatörlerin faturalarımızı kabartmamaları, ceplerimizi yakmamaları için denetimler sıklaştırılmalı” ikazı yapıyor.

Komisyoncular aradan çıkarılsın

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın “Şu Covid-19 tehlikesi atlatılsın, normalleşme süreci başlasın çok daha sert adımlar atacağız. Üretim planlaması yapacağız. Milletin sofrasına el uzatanlara imkân vermeyeceğiz” sözlerine atıfta bulunan aynı yetkililer, “Önlemleri arttırmanın ve tarla tapanlarımızda yetişen ürünleri pahalıdan almamıza neden olan komisyoncuları aradan çıkarmanın vakti geldi, geçiyor bile” ifadesini kullanıyor.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a da seslenen vatandaşlar, haksız fiyat değerleme kurulunun etkin hizmet vermesini talep edip ve cezalarla ceza alan firmaların açıklanması gerektiğini dile getirdi.

Tüketici hakkını arıyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise hükümetin spekülatörlere karşı verdiği kararlı mücadelenin devam ettiğini dile getirdi. Ağaoğlu, Covid-19 tedirginliğinden yararlanarak ürünlere zam uygulayan sahtekârların tek tek belirlenip ifşa edilmesi gerektiğini vurguladı. Alo 175 hattına ve mobil uygulama HFA-Bildirim’e gelen şikâyetlerin arttığına işaret eden Ağaoğlu, “Tüketici hakkını arıyor. Şükür ki fiyat araştırmaları, karşılaştırmaları yapıyor ve aldatıldığını ya da oyuna getirildiğini anladığında ilgili birimlere başvuruyor” diye konuştu.

Aracılara darbe zamanı

Sebze-meyve fiyatlarını aracıların şişirdiğine dikkati çeken Ağaoğlu, “Ekonomi yönetimi bu duruma kayıtsız kalmadı, kalmıyor. Kalmıyor ki Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Ticaret Bakanlığı hem de Tarım ve Orman Bakanlığı’yla aracı sayısını en aza indirme çabası içerisinde” şeklinde konuştu.