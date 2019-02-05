0553 313 94 23

Fırsatçılar iş başında! Yüzde 30,9'a çıktı

Tarladaki mahsülün marketlere ulaşmasına kadar seyreden süreçte doğal afetleri bahane eden fırsatçılar ve karaborsacılar, enflasyonun artmasına sebep oldu. Fiyatlara son 1 ayda uygulanan fahiş zamlar gıda enflasyonunu yüzde 30,9’a çıkarınca, yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 20,3’e ulaştı.

05 Şubat 2019 Salı 06:24
Fırsatçılar iş başında! Yüzde 30,9'a çıktı

Ocakta bir önceki aya kıyasla sınırlı yükselişle yüzde 20,35'e ulaşan yıllık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE), üç ayın ardından tekrar yönünü yukarıya çevirdi. Ekonomistler, bu gelişmede özellikle aylık yüzde 6,43 ve yıllık yüzde 30,97 artış gösteren gıda fiyatlarındaki artışın olduğunu söyledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE ocakta kötü hava koşulları nedeniyle gıda fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yüzde 1.06 artarken, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,35 oldu. TÜFE'deki ana harcama gruplarında Ocak 2019'da yıllık bazda en çok artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. Ocak itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında da, tüketici fiyatları yüzde 17,16 arttı.

Şubatta da sürebilir

Ekonomistler, geçen ay Antalya'da etkili olan hortum, dolu ve fırtına sebebiyle ekili yaş sebze-meyve bahçelerinin ve seraların ağır hasar gördüğünü, bunun da fiyatlarda sert artışları beraberinde getirdiğini söyledi. Gıdanın enflasyona olumsuz etkisini yükselten başlıca diğer faktör de, aracılardan başlayarak marketlere ulaşana kadar geçen süreçte doğal afetleri bahane eden fırsatçıların ve karaborsacıların sebze-meyveye son 1 ayda yüzde 400'e varan fahiş zamlar yapması oldu. Ocakta enflasyonun beklentinin üzerinde gelmesinde özellikle işlenmemiş gıda fiyatındaki artışın etkili olduğunu anlatan ekonomistler, şubatta yıllık enflasyonun yükselişini sürdürebileceğini dile getirdi.

Yİ-ÜFE yükseldi

Bunun yanında TÜİK verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık 2018'ye göre yüzde 0,45, Ocak 2018'ye kıyasla da yüzde 32,93 arttı. Yİ-ÜFE ocakta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayisi sektöründe yüzde 0,47, elektrik ve gaz sektöründe yüzde 0,38 yükselirken, su sektöründe 6,88 düştü. Yine ocak itibarıyla 12 aylık ortalama dikkate alınınca da, yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,70 arttı.

Sepette güncelleme

TÜİK açıklamasına göre, 2019 yılı TÜFE hesaplamalarında 2018 yılı aralık ayı temel alınırken, Amaca Yönelik Bireysel Tüketim Sınıflamasına göre TÜFE sepeti ve madde ağırlıkları da güncellendi. Güncellenen enflasyon sepetine bu yıl girenler; hazır et yemekleri, konserve balık, hazır sütlü tatlılar, dereotu, nane, roka, tere, fındık ezmesi, çocuk elbisesi, evcil hayvanlar için gıda harcamaları, saat ve kadın çantası şeklinde sıralandı. Anaokulu ücreti ise sepetten çıktı.

Kaynak: Yeni Şafak

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 06:24
  1. Antalya
  2. EKONOMİ Haberleri
  3. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsun ile Ordu'yu bu cadde ayırıyor
    1. Samsun ile Ordu'yu bu cadde ayırıyor
    2. İran'da devrim gibi karar... 50 bin..
    3. Avustralya'daki selde iki kişi kayıp
    4. Bu kez UBER sürücüleri ayaklandı.....
    5. Ankara'da 'şüpheli çuval' paniği
    6. Fırsatçılar iş başında! Yüzde 30,9'a..
    7. Bir yılda 1567 TL zamlandı
    8. İzmir'de feci kaza: Kamyona arkadan..
    9. Ortalık karıştı... Bir çağrı daha..
    10. 'Kırmızı Bülten'le aranıyordu... Karar..
    11. BM'den Venezuela açıklaması
    12. Trump, adayını açıkladı
    13. Saldırı anı kamerada... Takip edip..
    14. Danimarka, iki Huawei çalışanını sınır..
    15. Yaşlı kadının korkunç ölümü!
    16. Korkunç iddia doğru çıktı... 3 gençten..
    17. Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
    18. "Trump'ın göreve başlama töreni..
    19. Burkina Faso ordusundan teröristlere..
    20. Atama kararları Resmi Gazete'de
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...
    Venezuela'daki Türk iş adamı konuştu! O haberler yalan...