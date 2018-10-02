Fırsatçılar canavarın iştahını açtı

Kur dalgalanmalarının ardından devreye giren ve ürün fiyatlarını şişiren spekülatör firmalar, enflasyon oranlarını da yükseltiyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul’da eylül ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla perakende fiyatlar yüzde 18,54, toptan fiyatlar yüzde 26,61 arttı. Bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 4,04’lük, toptan fiyatlarda ise yüzde 6,47’lik artış kaydedildi.

Denetimler artsın

Peş peşe gelen zamlardan ötürü kâr marjları daralan perakendeciler ve cepleri yanan tüketiciler, hükümeti denetimleri arttırmaya, spekülatörlere en ağır yaptırımları uygulamaya davet ediyor. Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Songör, “Sektör temsilcileri el ele veriyor, mümkün mertebe ürün bedellerini dengelemeye çalışıyor” dedi. Songör, kur ataklarından yararlanarak ürün fiyatlarını artıran spekülatörlerin de bir bir belirlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Önemli tedbirler alındı

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu ise kamu otoritesinin fırsatçılara karşı önemli tedbirler aldığına dikkat çekerek, “Doları bahane ederek fiyatlarını fahiş oranda artıran firmaların tek tek saptanması, Alo 175 hattının ihbarlara açılması, halkın temel gıda maddesi ekmekte bayilerin kâr oranlarının yüzde 15 ile sınırlandırılması, ürünlerde yerli malı logosunun konulması zorunluluğunun getirilmesi çok olumlu adımlar” şeklinde konuştu.

Toptancılar da kontrol edilsin

Önlemlerin ve cezaların yeterli olmadığını savunan Ağaoğlu, “Denetimler takviye edilmeli. Perakendecilere ürün gönderen toptancıların, ara toptancıların fiyat skalaları da kontrol edilmeli” diye konuştu.

Ağaoğlu, tüketicilere de “Fiyat artışlarına karşı uyanık olun. İndirim kampanyalarını takip edin” tavsiyelerinde bulundu.