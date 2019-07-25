Fırsatçılar 40 dönümü yok etti

İzmir’in akciğerlerinde, ormanlık alanların korunması için seferberlik ilan eden Buca Belediyesi, uydu görüntüleri aracılığıyla imar affından yararlanmak isteyen fırsatçılar tarafından Kırıklar’da talan edilen alanlarda yıkım gerçekleştirdi. Yıkımın ardından yeşil düşmanlarının, yaklaşık 40 dönümlük ormanlık alanı yok ettiği ortaya çıktı.

Kentin yeşil varlığını korumak için havadan ve karadan kaçak yapıları engelleme çalışmalarına hızla devam eden Buca Belediyesi, Buca ormanlarında, imar affı fırsatçılarına göz açtırmıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve imar affı olarak bilinen “Yapı Kayıt Belgesi” düzenlemesinin sona ermesine rağmen, bu yasadan faydalanabilmek için Buca’nın ormanlık alanlarındaki ormanları tahrip ederek inşa edilen kaçak yapıları tespit etmeye devam ediliyor.

Kırıklar’da 50 yapılık yıkım

Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç ve Doğancılar bölgesinde yeşil talanına karşı teyakkuza geçen ekipler, uydu görüntüleri aracılığıyla Kırıklar Mahallesi Delioğlan mevki’inde hazineye kayıtlı orman arazisi üzerinde inşa edilen 50 yapıyı tespit etti. Tespitin ardından yasal sürecin sonuçlandığı bölgede Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yıkım işlemlerini gerçekleştirdi.

Korkunç bilanço

Yıkım işleminin gerçekleştirilmesinin ardından bölgede ortaya çıkan tablo dudak uçuklattı. Kırıklar ormanlarının olduğu yerde imar affından yararlanabilmek için yaklaşık 40 bin metrekarelik arazide yer alan ağaçların teker teker yok edildiği, orman arazisinin adeta toplu konut arazisine dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Yıkım atıklarının bölgeden temizlenmesinin ardından talan edilen alanın yeniden ormanlık alana dönüştürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirilecek.