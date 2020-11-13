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Dünya Fırsatçı Macron’dan Trump’a gönderme! ‘Sadece sözde değil, gerçekte de’
Dünya

Fırsatçı Macron’dan Trump’a gönderme! ‘Sadece sözde değil, gerçekte de’

Fırsatçı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesini Paris İklim Anlaşması’ndan çeken ABD Başkanı Trump’ın uzun süredir ‘Amerika’yı Tekrar Büyük Yapalım’ sloganını kullandı. Macron, Biden’in seçilmesinin iklim değişikliğiyle mücadelede bir fırsat olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 13:25:00 -
Fırsatçı Macron’dan Trump’a gönderme! ‘Sadece sözde değil, gerçekte de’

İslam karşıtı ırkçı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD seçimlerinin yarışını kazanan Demokrat aday Joe Biden’ı ilk tebrik eden kişilerden oldu.

Emmanuel Macron, Trump'ın Paris İklim Anlaşması'ndan çektiği ABD'yi tekrar dönme ihtimalini bir fırsat olarak değerlendirdi.

ABD'deki seçimlerin kaybedeni mevcut Başkan Donald Trump'ın 2016 seçimlerinden beri kullandığı ‘ABD’yi büyük yapalım’ sloganına atıfta bulunan Macron, dün çevrimiçi zirvede yaptığı konuşmada, “Gezegenimizi tekrar büyük yapmak bir olanak. Sadece sözde değil gerçekte de" ifadelerini kullandı.

Macron, Biden'ın Beyaz Saray'da olması iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketleri önleme amacıyla yaklaşık olarak 200 ülke tarafından imzalanan anlaşmanın geçerliliğini güçlendireceğini söyledi.

Bu bir ilk değil

Macron, Trump’ın bu sloganını ilk defa kullanmıyor. Daha önce de 2017’nin haziran ayında, ABD'deki iklim bilim insanlarına iklim araştırmalarını Fransa'da devam ettirmek için 'Gezegenimizi Tekrar Büyük Yapalım' inisiyatifini başlatmıştı.

Barack Obama'nın bütün çevreci düzenlemelerini iptal eden Trump'ın ilk kez haziran 2017'de duyurduğu Birleşmiş Milletler'in (BM) Paris İklim Anlaşması'ndan çıkma niyetiyle ilgili 4 Kasım 2019'da yaptığı resmi başvuru, bir yıl sonra yani seçimlerden bir gün sonra yürürlüğe girmişti.

Göreve başladığı ilk gün tekrar anlaşmaya dahil etme sözü veren Biden'ın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında temiz enerji için 2 trilyon dolar ayırmayı planladığı belirtiliyor.

Biden, Aralık 2015'te anlaşmayı imzalayan dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın yardımcısıydı.

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Yorumlar

Fert

Kudüs u israil başkenti yaptı ya trump ve trump yolcuymuş iste 
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