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Siyaset Fırsat kolluyormuş! CHP'li Mansur Yavaş, Altındağ'daki üzücü olaydan sonra mültecilerin tamamını hedef aldı
Siyaset

Fırsat kolluyormuş! CHP'li Mansur Yavaş, Altındağ'daki üzücü olaydan sonra mültecilerin tamamını hedef aldı

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Altındağ ilçesinde yaşanan olayı öne sürerek mültecileri hedef alan bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 23:57:00 - 2021-08-11 23:58:41
Fırsat kolluyormuş! CHP'li Mansur Yavaş, Altındağ'daki üzücü olaydan sonra mültecilerin tamamını hedef aldı

Altındağ'daki bıçakla yaralama olayına değinen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ülkemizin birçok yerinde yaşanan bu sorun kontrol edilemez bir hal almadan yetkililerin acil eylem planı oluşturmasını ve misafirlerin ülkesine dönüşünü sağlamasını umuyorum." dedi.

"Altındağ'daki elim olayda kaybettiğimiz Emirhan evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum." diyen Yavaş, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yasal yetkimiz bulunan alanlarda ve parklarda güvenlik önlemlerimizi artırarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

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