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Gündem Fırsat kollayanlar meydana çıktı! HDP'lilerden kışkırtıcı 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklamaları
Gündem

Fırsat kollayanlar meydana çıktı! HDP'lilerden kışkırtıcı 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklamaları

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından Türkiye düşmanları tıpkı Gezi ihanetindeki gibi bir araya geldi. Fırsat bulan HDP'li isimler de birbiri ardına kışkırtıcı açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:12:00 - 2021-01-06 14:14:59
Fırsat kollayanlar meydana çıktı! HDP'lilerden kışkırtıcı 'Boğaziçi Üniversitesi' açıklamaları

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olmasını bahane eden başta CHP ve HDP olmak üzere PKK’lısı, DHKP-C’lisi ne kadar terörist ve bölücü gruplar varsa Boğaziçi Üniversitesi’ndeki protestolara katıldı. Taşkınlık çıkartan grup polise saldırdı. Gözlatına alınan 17 öğrenciden 15'inin öğrenci bile olmadığı ortaya çıktı.

Kışkırtıcı açıklamalar!

Karışıklığı fırsat bilen HDP'liler de birbiri ardına açıklama ve paylaşımlarda bulundu. 'İnsan hakkı savunucusu' kılıfıyla sık sık FETÖ'cü hainlerle bir araya gelen HDP Kocaeli Milletvekili Faruk Gergerlioğlu, taşkınlık yapan terörist grubu önlemek için görevinin başında olan Türk polisini suçladı:

"Ne oluyor yani? Bu görüntüler, tam bir polis devletinde yaşadığımızı gösteriyor. Asıl suçu, anayasal bir hakkı zorbaca engellemeye çalışan İstanbul Valiliği işliyor." Çıplak arama safsatası ile emniyete iftira atarak olayları köpürtmeye çalışan Gergioğlu, "Daha dün gözaltına alınan öğrenciler çıplak aramaya tabi tutuldular. Bunların olmaması gerekiyor." diye konuştu.

Temelli: Diren Boğaziçi

Öte yandan sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan terör sevici HDP'li Sezai Temelli ise protestocu teröristlere "Diren Boğaziçi, direnmektir sana can veren, diren Diyarbakır gibi." ifadelerini kullandı.

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