Fırınsız, yumurtasız: Bisküvi tabanlı, çikolata soslu, bisküvili irmik tatlısı

Çikolata Soslu Bisküvili İrmik Tatlısı Tarifi İçin Malzemeler

1 kilo süt

10 yemek kaşığı şeker

9 yemek kaşığı irmik

1 paket vanilya

1 paket çikolata sosu

2. 5 su bardağı süt

Çikolata Soslu, Bisküvili İrmik Tatlısı Tarifi Nasıl Yapılır?

kilo süt şeker irmik vanilya karştırılıp pişirilir.

O arada 2. 5 su bardağı sütle çikolata sosu hazırlanır irmik pişince borcama yarısı konulur

Araya bisküvi konur.

Sonra kalan irmik konur en üste çikolata sosu dökülür isterseniz hindistan ceviziyle süsleyebilirsiniz afiyet olsun.

Sütlü tatlılar hafif olduğu için, irmikli tatlılar da yapımı kolay olduğu için çok tercih edilmekte. Bu bisküvili irmik tatlısı kolayca yapabileceğiniz bir tatlı olarak dikkatinizi çekebilir.

Bisküvili İrmik Tatlısı Malzemeleri

1 su bardağı irmik

bir buçuk su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 paket petibör bisküvi

1 paket vanilya

Bisküvili İrmik Tatlısı Nasıl Yapılır?

Tencereyi orta hararetli ocakta kısık ateş üstüne koyun.

İçine süt ve şekeri ilave edin. Karıştırmaya başlayın.

İrmiği ilave edip sürekli karıştırarak pişirin.

Göz göz olduğunda muhallebi ocaktan indirin.

Ocaktan indirdikten sonra vanilyayı ilave edip karıştırın.

Orta boy bir borcam tepsiyi hafifçe sudan geçirip suyu süzdürün.

Tepsinin en altına bisküvileri tek sıra halinde dizin.

Üzerine muhallebinin bir kısmını dökün. Ardından tekrar bisküviyi dizin. Bu şekilde kaç kat isterseniz dizebilirsiniz.

Oda sıcaklığında soğutun sonra buzdolabında en az 3-4 saat bekletip dilimleyip servis yapın. Antep fıstığıyla süsleyin.

Bir diğer tarif

Bisküvi Tabanlı İrmik Pastası Tarifi İçin Malzemeler

Tabanı İçin: 100 gram eritilmiş tereyağı

2 paket yulaflı bisküvi (toz haline getirilmiş)

3 yemek kaşığı pirinç fındık

İrmiki Tatlı İçin:

1 su bardağı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 litre süt

1 paket vanilin

1 su bardağı hindistan cevizi

Üzeri İçin:

4 yemek kaşığı toz antep fıstığı

8 adet frambuaz

Bisküvi Tabanlı İrmik Pastası Tarifi Nasıl Yapılır?

Eritilmiş tereyağı, öğütülmüş yulaflı bisküvi ve pirinç fındığı bir kasede yoğurun. Yağlanmış kelepçeli kek kalıbınıza bisküvili tabanı ekleyin ve bir bardak yardımıyla bastırarak tabanı iyice sıkıştırın. Tabanı 1 saat buzdolabında bekletin. Bir tencerede irmik, süt ve toz şekeri birleştirin ve karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Koyulaşan irmik tatlısına şekerli vanilin ve Hindistan cevizini de ekleyin ve bir taşım kaynattıktan sonra ocaktan alın. Buzdolabında bekleyen bisküvili tabanın üzerine oda sıcaklığına gelmiş irmikli tatlıyı ekleyin ve spatula ile üzerini düzeltin. Buzdolabında 3 saat soğumaya bırakın. Buzdolabında beklemiş ve soğumuş tatlının kelepçesini çıkardıktan sonra 8 dilim olacak şekilde dilimleyin. Her bir dilimi toz Antep fıstığı ve frambuaz ile süsledikten sonra servis edin.