Fırınlarda korona virüse karşı ‘brandalı’ önlem

İstanbul ve 30 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında fırınlar üretimlerine devam ediyor. Ramazanın başlamasıyla birlikte pide üretimine başlayan fırınlarda korona virüse yönelik önlemler alınıyor. Maltepe’de bulunan bir fırında müşteri ile çalışanlar arasındaki teması azaltmak için ekmek bölmelerinin olduğu kısım brandayla kapatıldı.

İstanbul ve 30 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında ekmek üretimi yapan fırınlar ve unlu mamuller üreten iş yerleri faaliyetlerine devam ediyor. Maltepe Fındıklı’da bulunan bir fırında da Ramazanın başlamasıyla birlikte pide üretimi sabahın erken saatlerinden itibaren sürüyor. Korona virüse karşı yoğun tedbirlerin alındığı ve üretim ile satışın hijyen koşullarına uygun şekilde gerçekleştiği fırında, ekmeklerin olduğu bölme şeffaf naylon brandayla kapatıldı. Bu şekilde müşteriler ile fırın çalışanlarının teması en aza indirildi.

"Saat 18.00 itibariyle pide üretimimiz duracak"

Fırının işletmecisi Ali Tüylüoğlu, “Pide üretimine başladık. Bugün ilk günümüz. Yoğunluk var. Saat 18.00’de pide üretimimize duracak. 18.00’den sonra normal satışımız devam ediyor. Satışımız şöyle sınırlıdır; bu civarda oturan, bize yakın olan vatandaşlarımız gelip alışveriş yapabiliyor. Mahallemizin uzak yerlerinde olan vatandaşlara servis aracımızla hijyenik bir şekilde pidemizi onlara ulaştırıyoruz. Gerekirse kapı kapı dolaşıyoruz. Çünkü 65 yaş üstü hiç çıkamayan vatandaşlarımız var” dedi.

"Temas olmasın diye tezgahın önünü kapattık"

Korona virüse karşı brandalı önlem alan Tüylüoğlu, “Fırına gelen insanlar var, biz burada çalışıyoruz. Bu şekilde bir takım önlemler aldık. Temas olmasın diye sıcak ekmekleri tezgaha koyarak önünü kapattık” şeklinde konuştu.