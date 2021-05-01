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Yaşam Fırınlar saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor?
Yaşam

Fırınlar saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor?

Koronavirüs kısıtlamaları kapsamında 17 gün sürecek tam kapanma süreci başladı. Tam kapanmada fırınların hangi saatlerde açık olduğu merak ediliyor. Peki, Fırınlar saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:16:00 -
Fırınlar saat kaça kadar açık? Fırınlar kaçta kapanıyor?

Türkiye genelinde 'Tam Kapanma' yasağı uygulanıyor. Sokaklarda, caddelerde ve market, bakkal, kasap ve fırın gibi işlerinin bulunduğu yerlerde suiistimallerin önüne geçmek amacıyla kolluk kuvvetleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Ekmek ihtiyacı için fırınlara ise yürüme mesafesi ile kalmak kaydı ile gidilebiliyor. Peki, fırınlar kaça kadar açık?

Fırınlar kaçta kapanıyor?

Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Genlşegede bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabileceği belirtildi. Vatandaşlar ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebilecekler.

Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak


Daha önce yayınlana genelgede ise şunlar açıklanmıştı;

Ramazan ayı süresince iftar saati ve hemen öncesinde oluşabilecek pide kuyrukları ve yoğunluğun oluşturacağı riskin önlenmesi amacıyla fırınlardaki özel sipariş üretimi de dahil pide ve ekmek üretimi iftardan 1 saat önce sonlandırılacak ve iftar saatine kadar sadece satış yapılabilecek. İftardan sonra fırınlarda üretim, satış ve diğer hazırlık işlemlerine devam edilebilecek.

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