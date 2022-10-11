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Kadın - Aile Fırınınız güzel pişirmiyorsa hemen bunu yapın! Pişirme bitmeden 5 dakika önce...
Kadın - Aile

Fırınınız güzel pişirmiyorsa hemen bunu yapın! Pişirme bitmeden 5 dakika önce...

"Fırınım yemeklerin altını pişirmiyor, fırınım kekleri kabartmıyor, etleri kurutuyor" diyorsanız fırınınızı doğru kullanmıyor olabilirsiniz. Fırınınızın doğru şekilde pişirme yapması için ilk yapmanız gereken tuşların fonksiyonlarını iyi öğrenip, doğru yemeğe uygun pişirme seçeneğini kullanmanız. Diğer yapmanız gerekenler ise haberimizde.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 14:46:00 -
Fırınınız güzel pişirmiyorsa hemen bunu yapın! Pişirme bitmeden 5 dakika önce...

"Kek kabarmadı, et kuru oldu" gibi şikayetlere son vermek için fırının fonksiyonlarını doğru kullanmak şart. Fırın düğmeleri kullanıcılar için çoğu zaman karışık hale gelebiliyor. Hele dijital fırınlar için bu daha da bir karmaşık hal alıyor. Hangi fonksiyon ne için kullanılır bilmeden, tek fonksiyon üzerinden bütün yemekler pişirilip, çoğu zamanda istenen sonuçlar alınamayabiliyor.

Fırınlarda yemeklerin hazırlanması için çeşitli fonksiyonlar mevcut. Fonksiyonları pişirilecek yemeğe göre ayarladığınızda fırından daha yüksek fayda almanız ve en ideal sonuca ulaşmanız mümkün. Ayrıca pişireceğiniz yemeğin pişme derecesini bilmeniz ve fırını o ısıda çalıştırmanız oldukça önemli.

Alt üst ısıtma

Alt/Üst ısıtma, klasik pişirme fonksiyonudur, ısı hem alt hem üst ısıtıcıdan gelir. Börek, poğaça gibi hamur işi yiyeceklerin pişirilmesi için tavsiye edilir.

Kek-börek pişirirken turbo kullanılmalı mı?

Diğer birçok yemek için Alt/Üst ısıtma ve turbo fan fonksiyonu kullanılabilir. Bu fonksiyon sayesinde ısı yemeğin üzerine homojen şekilde yayılır, daha çok sulu yemekler ve kek için ideal fonksiyondur.

Alt ısıtma 

Alt ısıtma, alttan pişirilmesi gereken yemekler, yemek ısıtmak ve kavanozları sterilize etmek için kullanılır. Üst ısıtma ise önceden pişirilmiş yemeklerin ısıtılması, donmuş yiyeceklerin çözülmesi için kullanılabilir.

Ön ısıtma şart

Yemeği pişirmeye başlamadan önce belirli bir sıcaklığa gelene kadar boş olarak çalıştırıp ön ısıtma yapmak gerekir. Bu süre yaklaşık 15-20 dakika olmalıdır.

Kapağı sık sık açmayın

Yiyecekler pişerken fırın kapağını sık sık açmak her seferinde soğuk havanın fırın içerisine girmesine, dolayısıyla da enerji kaybına neden olur. Bu nedenle pişirme esnasında fırın kapağını mümkün olduğu kadar az açmak gerekir.

Pişirme bitmeden 5 dakika önce...

Pişirme sonlanmadan 5 dakika önce fırın sıcaklık derecesi mümkün olan en düşük seviyeye getirilebilir. Bu sayede fırın içerisinde kalan sıcaklık ile yemeğin pişmesi tamamlamış ve enerji tasarrufu yapılmış olur.

En alt tepsiye biraz su koyun

Izgarada pişirim yapıldığında en alta tepsi içinde bir miktar su koymak, akan yağların fırın tabanına dökülmemesini engeller ve temiz bir kullanım sağlanmış olur. Ayrıca su buharı ile etler nemli bir ortamda pişerek yumuşak bir kıvam alır.

 

 

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