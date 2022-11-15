  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fırının kapısını açınca şoka uğradı
Aktüel

Fırının kapısını açınca şoka uğradı

Sivas’ın Gemerek ilçe merkezine inen ayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 12:13:00 -

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sabaha karşı 05.30 sıralarında ilçe merkezine inen ayı şaşkınlığa neden oldu. O anlarda fırın işletmesin de bulunan Mahmut Şahin, dışarıya çıkacağı sırada ayıyla karşılaştı. Anı ölümsüzleştirmek için cep telefonuna sarılan Şahin’in şaşkınlığı video kaydına yansıdı. Ayıyı görünce verdiği tepkiler ise izleyenleri gülümsetti. Şahin’i gören ayı kaçarak uzaklaştı. Ayı kısa bir süre içerisinde gözden kayboldu.

“İlk defa başıma böyle bir olay geldi”

Başına ilk kez böyle bir olay geldiğini söyleyen Mahmut Şahin, “Bu yaşıma kadar ilk defa başıma böyle bir olay geldi. Sabaha karşı saat 05.30 civarında işlettiğim fırının yan sokağında bir ayının aşağıya doğru indiğini gördüm. Heyecanla o anda çok detaylı olarak kayda alamadık fakat ufak çaplı bir video kaydımız var. İlk defa başıma böyle bir olay geldi. Oda beni gördükten sonra ürküp kaçtı. O sırada da peşine sokak köpekleri düştü. Bizde peşinden gittik fakat yetişemedik. İleride yine başka bir vatandaş ayıyı gördüğünü söylemiş. Gördüğümüz iyi oldu fakat İnşallah bir daha gelmez. Kimsenin de karşılaşmasını istemem” şeklinde konuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23