Fırında taze fasulye yemeği nasıl yapılır? Taze fasulye tarifi
Taze fasulye yemeğini farklı bir yöntemle pişirmek istiyorsanız size şahane bir önerimiz var. İşte, fırında taze fasulye tarifi...
Taze fasulye yemeğini farklı bir yöntemle pişirmek istiyorsanız size şahane bir önerimiz var. İşte, fırında taze fasulye tarifi...
Fırında taze fasulye yemeği nasıl yapılır?
Malzemeler:
- Yarım kilo taze fasulye
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 1 adet havuç
- 5 diş sarımsak
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
Sosu için;
- 4 su bardağı su
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- Tuz,
- Karabiber
- Pul biber
- 1 çay kaşığından aç toz şeker
Öncelikle taze fasulyeleri ayıklayıp yıkayın.
Ardından biberleri, domatesleri ve havuçları küp küp doğrayın.
Doğradığınız tüm malzemeleri güzelce karıştırın.
Fırın tepsisine fasulyeli karışımı dizin.
Sos malzemelerini ayrı bir kasede çırpın ve tepsiye dökün.
Yemeği fırına sürün.
175 derecelik fırında yemeğinizi yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Afiyet olsun.