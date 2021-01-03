Fırında tavuklu patates nasıl yapılır? | Tavuklu patates tarifi
Fırında tavuk patates tarifi | 'Bugün ne pişirsem?' sorusuna cevap arıyorsanız şahane bir önerimiz var! Bu akşam tüm ailenizin damaklarını şenlendirecek tavuklu patates hazırlayabilirsiniz. Peki, fırında tavuklu patates nasıl yapılır? | Fırında tavuklu patates tam ölçülü | Tavuklu patates tarifi gerekli malzemeler
Tavuk yemeği tarifi | Fırında tavuğu kim sevmez ki! Bu akşam yemeği menünüze fırında tavuğu ekleyip yanına da güzel bir şehriyeli pilav pişirebilirsiniz. Çorba olarak da balkabağı çorbasına ne dersiniz?
Fırında tavuklu patates tarifi
Malzemeler:
- 4-5 adet patates
- 2 adet soğan
- 1 kilo tavuk
- 4 adet domates
- 4 adet yeşil biber
- 5-6 diş sarımsak
- Sıvı yağ
- Tuz
- Karabiber
Fırında tavuklu patates nasıl yapılır?
Tavukları yıkayıp derin bir kaseye alın. Tavukların üzerine nane, kekik, tuz, karabiber ve sıvı yağ gezdirip karıştırın.
Ardından patates, soğan, domates ve biberleri doğrayın.
Tüm sebzeleri güzelce karıştırıp fırın tepsisine dizin.
Sebzelerin üzerine tavukları yerleştirin.
Son olarak baharat serpip, sıvı yağ gezdirin.
Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğinizi pişirin.
Afiyet olsun.