Fırında tavuk kebabı tarifi, nasıl yapılır?

Lezzetiyle kendine hayran bırakan Fırında tavuk göğsünü mutlaka denemelisiniz.

Malzemeler

1,5 adet yufka

Tavuklu harcı için malzemeler;

1 şişe garnitür

1 adet kuru soğan

1 adet kemiksiz tavuk göğsü

1 yemek kaşığı domates salçası

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Beşamel sosu için malzemeler;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı tepeleme un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

Kaşar peynir rendesi (üzeri için)

Yapılışı

Tencereye yağı kızartılır. Küp doğranmış kuru soğan ilave edilir. Soğan pembeleşince salça ilave edilir. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü tencereye eklenir ve rengi dönene kadar kavrulur. Bir su bardağı sıcak su ilave edilerek pişmeye bırakılır. Tavuk eti pişince garnitür, tuz ve karabiber eklenir bir tur karıştırılır ve ocaktan alınır.

Beşamel sosu için; tereyağı tencereye alın. Eriyince un ilave edin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. Soğuk süt ilave edin ve göz göz oluncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber eklenip ocaktan alın. Yufka tezgah üzerinde dörde bölünür. Beş adet büyük boy üçgene ihtiyacımız olacak. Her bir üçgen yufka kaseye alınır, tavuklu harç içine doldurulur ve yufka kapatılır. Yağlanmış fırın kabına alınır. Hepsi bitene kadar bu şekilde yapın. Üzerine beşamel sos gezdirilir. Önceden ısıtılmış 200° fırında 20 dakika yufka pembeleşinceye kadar pişirilir. Fırından alınır üzerine kaşar rendesi ilave edilir ve tekrar fırına verilir. Kaşarlar kızarana kadar fırında tutulur. Afiyet olsun.