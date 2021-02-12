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Kadın - Aile Fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlaç için gereken malzemeler nelerdir?
Kadın - Aile

Fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlaç için gereken malzemeler nelerdir?

Leziz ve hafif bir tatlı yemek istiyorsanız, fırında sütlaç harika bir seçenek olacaktır. Fırında sütlacı isterseniz bol fındıklı isterseniz de sade yiyebilirsiniz. Peki, fırında sütlaç nasıl yapılır, fırında sütlaç için gereken malzemeler nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-02-12 17:37:00 -
Fırında sütlaç nasıl yapılır? Fırında sütlaç için gereken malzemeler nelerdir?

Kültürümüzün geleneksel tatlılarından birisi olan fırında sütlaç, hafif olduğu kadar yapımı kolay bir tatlıdır. Evde bulunan malzemelerle kolayca yapabileceğiniz fırında sütlacın nasıl yapıldığını sizler için derledik. İşte evde yapabileceğiniz fırında sütlacın tarifi…

Fırında sütlaç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

1 lt (5 su bardağı) bardağı süt.

2 su bardağı su
1 çay bardağı pirinç
2 yemek kaşığı buğday nişastası
1,5 su bardağı şeker

Fırında sütlaç nasıl yapılır?

Öncelikle geniş bir tencerede 2 su bardağı su eklediğiniz pirinçleri yumuşayana dek pişirin.
Yumuşayan pirinçlerin üzerine 1 litre soğuk süt ve 1,5 su bardağı şekeri ekleyin. Kaynayana kadar karıştırın.
Ayrı bir kâsede nişastayı su ile pürüzsüz hale getirin ve kaynayan sütlacınızın içerisine iyice karıştırarak ekleyin. 5 dakika kaynatmanız yeterli olacaktır.
Kaynayan karışımı fırın kâselerinize, ardından fırın tepsisine yerleştiriniz.
Fırın tepsisine sütlaç kâselerinin ¼’ünü kadar soğuk su ekleyiniz ve önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınınızda üzeri kızarıncaya kadar pişiriniz.
Üzeri kızaran sütlaçlarınızı fırından çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra buzdolabınıza kaldırınız.
Soğuyan sütlaçlarınıza arzu ederseniz dövülmüş fındık ekleyip servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun…

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