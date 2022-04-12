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Aktüel Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları toplayıp lavaş yaptı
Aktüel

Fırında skandal görüntü! Yere dökülen unları toplayıp lavaş yaptı

Edirne'de bir fırında kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntülerde bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı görüldü.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 17:47:00 - 2022-04-12 17:59:39

Edirne’de bir çalışanın yere dökülen unları kürekle tekrar toplayıp lavaş yaptığı fırına 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Edirne’nin Sabuni Mahallesi’nde bir lavaş fırınında yaşanan skandal görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri fırında denetim gerçekleştirdi. Temizlik şartlarının eksikliği gerekçesiyle fırına toplamda 21 bin 296 TL para cezası uygulandı.

Yere dökülen unlarla lavaş hamuru yaptı

Görüntülerde yere dökülen unların toplanıp lavaş hamuru yapıldığı ve işçilerin hijyen kurallarına uymadığı görülüyor.

 

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