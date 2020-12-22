Fırında pirinç pilavı pişer mi?
Fırında pilav tarifi | Pilavı ocak yerine fırında pişirmenin mümkün olup olmadığını pek çok kişi araştırıyor. Peki, fırında pilav olur mu? | Fırında pirinç pilavı nasıl olur? | Tam ölçülü fırında pilav tarifi
Fırında pilav nasıl yapılır? | Fırında pilav pişirmek isteyenler denenmiş, tam ölçülü tarifleri araştırıyor. Peki, fırında pilav nasıl yapılır?
Fırında pirinç pilavı tarifi
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- 2 su bardağı pirinç
- 1 çay bardağı şehriye
- 3,5 su bardağı su
- Tuz
Fırında pirinç pilavı nasıl yapılır?
Pirinci ayıklayın ve bir süre ılık tuzlu suda bekletin.
Fırını 200 dereceye ayarlayın.
Bir tencereye yağları alıp eritin şehriyeyi kavurun.
Pirinci de ekleyip bir süre daha kavurun.
Ardından fırına uygun bit tepsiye pirinci boşaltın. Üzerine sıcak su ekleyin.
Fırının ısısını 170 dereceye indirin.
Tepsinin üzerini kapatın ve pirinç suyunu çekene kadar pişirin.
Afiyet olsun.