Fırında patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır? Kolay tarif

Fırında patlıcan kebabı tarifi

Yapımı için malzemeler

3 adet patlıcan

2 adet kuru soğan

500 gram kıyma

Yarım demet maydanoz

2 diş sarımsak

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:

1 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2 adet yeşil biber

1 diş sarımsak

Fırında patlıcan kebabı tarifi nasıl yapılır?

Patlıcanları güzelce temizleyip soymadan yuvarlak yuvarlak dilimleyin. Tuzlu suya koyduğunuz patlıcanları acı suyunun çıkması için bir süre bekletin. Bu esnada kıymayı yoğurma kabına alın. Soğanı rendeleyin, maydanozları ince ince kıyın. Soğan ve maydanozları kıymaya ilave edin. Sarımsakları ezip ekmek kırıntısı, tuz ve baharatlarla birlikte kıymaya ekleyin. Hepsini köfte yapar gibi güzelce yoğurun. Kıymadan yumurta boyutunda parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Tepsiye bir köfte bir patlıcan olacak şekilde yerleştirin. Bütün malzemeyi bu şekilde hazırlayıp tepsiye dizin. Domates salçasını kaseye alıp sıcak suyla ezin. Üzerine rendelediğiniz domatesi, tuz ve karabiberi ekleyip karıştırın. Son olarak yeşil biberleri ince ince doğrayıp sarımsakları ezin. Sarımsak ve biberleri de salçalı sosa ilave edip hepsini karıştırın. Sosu köfte ve patlıcanların üzerine her yerine gelecek şekilde yayın. Fırını 200 dereceye ayarlayıp ısıtın. Tepsiyi fırına verip 20 dakika pişirin. Afiyet olsun.

Patlıcan kebabının püf noktaları

Fırında patlıcan kebabı için ilk yapılması gereken patlıcanları terletmek, böylece patlıcanlar yumuşar. Kuzu eti, kuyruk yağı ve çok az karabiber birlikte zırhlanır. Patlıcan kebabını pişirmek için tepsiye dizilişi de önemlidir. Arada boşluk olmamalı ve tabana değmemelidir.